Çakar ve Heyeti GTO’yu Ziyaret Etti

ZİYARETİN AMACI VE KATILIMCILAR

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, genel müdür yardımcıları ile banka yetkilileri ile birlikte Gaziantep Ticaret Odası’nı (GTO) ziyaret etti. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu ile Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin karşıladığı heyet, kent ve ülke ekonomisi, genel finansman konuları ve GTO üyelerinin talepleri hakkında görüşmeler yaptı.

ZİRAAT BANKASI’NIN ROLÜ

Ziyarette Tuncay Yıldırım, Ziraat Bankası’nın ülkenin itici gücü olduğunu belirterek, “Zor günlerde siz her zaman yanımızda oldunuz. Reel sektör olarak biz kamu bankalarımızdan razıyız. İnanıyorum ki geçtiğimiz bu zorlu süreçte de finansmana erişimde yaşadığımız sıkıntılara destek sizlerden gelecek” dedi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise, “Biz Türkiye’nin bankasıyız. Bu coğrafyanın en büyük bankasıyız. Reel sektörü hızlı çalıştırıyor olmak bizim görevimiz. Bunu yaparken de hesap, kitap yapmayız. Onlar çalışacak ki ülke kazansın. Biz de onlara her konuda destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.