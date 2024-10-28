Çakarlı Araçla Polis Taklidi Yapanlar Yakalandı

DENETİM VE ŞÜPHELİ ARAÇ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Oruçreis Mahallesi’nde asayiş denetimi gerçekleştiriyor. Denetimler sırasında ekipler, şüpheli bulduğu çakarlı bir aracı durduruyor. Araçta bulunan D.İ. (18), kendisinin polis olduğunu söylüyor. Ancak yapılan GBT (Genel Bilgi Taraması) incelemesinde D.İ.’nin polis olmadığı anlaşılıyor.

ARAMA SONUCUNDA ELE GEÇİRİLENLER

Araçta 3 kişinin bulunmasıyla birlikte arama yapılıyor. Bu arama sonucunda 3 el telsizi, biber gazı, 5 sahte kurum kimliği, airsoft tabanca, çakar tertibatı ve 2 kulaklık ele geçiriliyor. Araçta bulunan şahıslar D.İ. (18), H.E. (21) ve G.Y. (19) gözaltına alınıyor.

CEZALAR VE ADLİ İŞLEM

Araç sürücüsü G.Y.’ye, ‘Sahte plaka takmak veya kullanmak’ ve ‘Mevzuatta belirtilen ışık veya sesli yarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak’ suçlarından toplam 45 bin lira ceza uygulanıyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından adliyeye sevk ediliyor.