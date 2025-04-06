Çakarlı Kamyon Sürücüsüne 132 Bin TL Ceza

ÇAKARLARLA İLGİLİ DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Ülke genelinde çakarlı araçların kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Denetimler sırasında trafikte tehlike yaratan sürücüler tespit edilerek gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Cezai işlemlerden ders alan sürücülerin yanı sıra, çakar kullanmak isteyenlere de ibret olarak caydırıcı etkiler sağlanıyor. Ordu’da gerçekleştirilen denetimlerde de, kurallara uymayan sürücülerin tespiti yapıldı ve cezai işlemler uygulandı.

KESİLEN CEZALARIN MİKTARI

Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması Timleri, Ünye-Akkuş-Niksar Karayolu’nda yaptıkları denetimler sırasında yasalara aykırı şekilde çakar lamba ve ses yayın cihazı bulunduran bir kamyonu durdurdu. Kamyonun sürücüsüne toplamda 138 bin 172 TL idari para cezası kesildi.

EHLİYET VE TRAFİK MENİ

Aynı zamanda, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, kamyon da 30 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Trafik sorumluluk bölgemizde, mevzuata aykırı çakar lamba kullanan sürücüleri tespit etmek ve engellemek amacıyla denetimlerimize devam edilecektir” denildi.