Çakıllı’da Ot Yangını Kontrol Altında

OT YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Çakıllı Mahallesi’nde meydana gelen ot yangını, tarlada bulunan bir yapıya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü.

BÜYÜYEN YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, Çakıllı Mahallesi’nde öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ot yangını, hızla büyüyerek tarladaki binaya yayıldı. İhbar üzerine olaya müdahale etmek için gelen Sındırgı İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalar yaptı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın, çevreye sıçramadan söndürülmesinin ardından, itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangının kısa sürede kontrol altına alınması, olası daha büyük zararın önüne geçmiş oldu.