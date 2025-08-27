Haberler

Çakmak Barajı, Tarıma Su Sağlayacak

ÇAKMAK BARAJI HAVZASININ DOLDURULMASI

Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki Çakmak köyünde yapılan ve 176 milyon metreküp depolama hacmine sahip olan Çakmak Barajı’nın havzası, Meriç Nehri’nden temin edilecek suyla doldurulacak. Barajın ismini aldığı köyde tamamlanan iletim kanalları sayesinde kış aylarında nehrin debisinin yükselmesiyle su, pompa istasyonuna aktarılacak. Bu su, baraj rezervuarında toplanacak.

Tamamlandığında 164 bin 530 dekar tarım arazisine modern sulama imkanı sunacak olan Çakmak Barajı’nın birinci etap çalışmaları çerçevesinde yılsonuna kadar 77 bin 520 dekar tarım arazisi sulanabilir hale gelecek. Baraj tamamlandığında, bu durum bölgedeki çiftçilerin üretim kapasitesini artıracak. Modern sulama sistemleri ile suyun daha etkin bir şekilde kullanılması sağlanacak.

Yeniköy, Kışın Azalıp Yazın Artan Nüfus

Yeniköy köyündeki kadın ve erkekler, geleneksel kostümlerini hem özel günlerde hem de günlük yaşamda giymeye devam ederek kültürel mirası koruyor.
Ethem Kelekçi Muhtarı Ramazan Güçlü, Sorumluluk Projesi Başlattı

Bolvadin ilçesi muhtarı Ramazan Güçlü, yeni eğitim yılına hazırlık amacıyla öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıttı. Yerel halk, muhtarın bu sosyal sorumluluk çalışmasını takdirle karşıladı.

