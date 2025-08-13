Haberler

Çakmak Barajı Ziyareti Gerçekleşti

ÇAKMAK BARAJI SULAMA KOOPERATİFİ BAŞKANI’NDAN ZİYARET

Çakmak Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Ünal Çelebi, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken’i ziyaret ediyor. Kaymakamlıktan alınan bilgilere göre, Çelebi, kökenin yeni görevinde başarılar diledi ve kooperatifin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi veriyor. Köken de bu ziyaretten memnuniyetini ifade ediyor. Ziyaret sırasında, Çakmak Barajı Sulama Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri de bulunuyor.

UZUNKÖPRÜ’DE YOL YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Uzunköprü ilçesinde, şehir içi yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamalara göre, ekipler ilçe genelinde cadde ve sokaklarda yol düzenleme işlemleri gerçekleştiriyor. Aynı zamanda cadde temizliği ve çim biçme işlemleri yapan ekipler, kanal ve su arızalarını da gideriyor.

MARTİN’DEN ÖZYÜREK’E TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Uzunköprü Garnizon Komutanı Topçu Albay Kadir Özyürek’i ziyaret ediyor. Belediyeden edinilen bilgilere göre, Martin, ziyaret sırasında Özyürek’e çalışmalarında başarı diliyor. Özyürek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Martin’e teşekkür ediyor.

Kırşehir’deki Kur’an Kursu Çocukları Geziyor

Kırşehir'deki yaz Kur'an kursuna katılan 1000'den fazla çocuk, tarihi ve kültürel mekanları gezerek şehrin değerlerini öğreniyor ve çeşitli aktivitelere katılıyor.
Memur-Sen Eylem Takvimi Paylaştı

Memur-Sen, 2026-2027 yılları için Kamu İşveren Heyeti'nin teklifinin yetersiz olduğunu belirterek, 81 ilde toplu eylem planladığını açıkladı. Eylem takvimi de paylaşıldı.

