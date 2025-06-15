Çakmak Doktoru, 2 Metrekarede Ekmek Kazanıyor

MEHMET ÇETİN’İN ÇAKMAK TAMİRİ HİKAYESİ

Hatay’da 30 yıl boyunca yalnızca 2 metrekarelik dükkanında çakmak tamirciliği yapan Mehmet Çetin, ‘çakmak doktoru’ olarak tanınıyor. 63 yaşındaki Çetin, hem Türkiye’nin dört bir yanından hem de yurt dışından gelen çakmakları tamir ederek hayatını kazanıyor. Uzun yıllardır ailesine helal lokma yedirmek için çalışıyor. Elde ettiği gelirle 3 çocuğunu büyütüp, meslek sahibi yaptığı için gurur duyuyor.

İŞİNE OLAN TUTKUSU

İskenderun ilçesinde yaşayan Çetin, Şehit Pamir Caddesi’ndeki dükkanında her gün sabah erkenden heyecanla işe başlıyor. 1976’dan beri çakmakçılıkla uğraşan Çetin, 1996’dan beri de bu küçük dükkanda iş yapıyor. “Henüz tamir edemediğim bir çakmak da olmadı” diyen Çetin, işini severek yaptığını, gelen müşterilerin memnun kaldığını ifade ediyor. Dupont ve zippo çakmakları tamir eden Çetin, Almanya, Fransa ve Hollanda’dan gelen çakmakları onarıp tekrar gönderiyor.

AİLESİNİN GURURU

Mehmet Çetin’in 2 oğlu ve 1 kızı var. Büyük oğlu Gaziantep’te işitme cihazları merkezi açtı; küçük oğlu tıp üzerine eğitim aldıktan sonra sağlık alanında çalışıyor. Kızı ise Kur’an kursu hocası. Çetin, çocuklarının kendisiyle gurur duyduğunu ve onlara hiçbir zaman haram lokma yedirmediğini belirtiyor. Şu an 7 torunu olan Çetin, ailesinin mutluluğu için minnettar olduğunu da dile getiriyor.

MEŞHUR ÇAKMAK DOKTORU

Uzun yıllardır Mehmet Çetin’in dükkanında alışveriş yapan Abdurrahim Arıkan, “Abimiz çakmak doktoru diye tanınır. 35 yıldır tanıyorum, onun yapamayacağı çakmak yoktur” diyor. Arıkan, Avrupa’dan gelen müşterilerin, “Buradaki meşhur çakmak doktoru kim?” diye sorduğunu belirtiyor. Bu küçük dükkanda işin iyi gitmesi, insanların kaliteyi bulabilmesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.