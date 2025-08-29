Çakü’de Şehit Aileleri Alkışlandı

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER ALKIŞLANDI

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ‘İnançla Yazılan Bir Destan 30 Ağustos Zafer Bayramı’ panelinde, şehit aileleri ve gaziler davetliler tarafından ayakta alkışlandı. ÇAKÜ, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel bir panel düzenleyerek bu önemli günü kutladı. Rektörlük Konferans Salonu’nda yapılan etkinlik, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nazım Çetin, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle programa katkı sağladı. Söyleşi ve müzik performanslarıyla devam eden etkinliğin sonunda ise, gaziler ve şehit aileleri sahneye davet edilerek Vali Yardımcısı Metin Demirel tarafından katılım belgeleri ve hediyeler verildi.

REKTÖR YARDIMCISI’NDAN ANLAMLI MESAJ

Programda söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Öner, “Aziz vatanımızın düşman işgalinden kurtuluşunun simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, şanlı tarihimizde sayısız kahramanlık destanlarının en büyük örneklerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat yönetilmesi sebebiyle ‘Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ olarak anılan bu mücadelede, aziz vatanımıza musallat olan düşmanlarımız, kahraman ecdadımızın gösterdiği cesaret ile topraklarımızdan atılmıştır. Anadolu coğrafyası ebedi yurdumuz olarak bizlere emanet edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DERSLER

Öner, bu zaferin millet olarak bağımsızlıklarına asla taviz vermeyeceklerini gösterdiğini belirterek, “Büyük Taarruz ile başlayan zafer, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, genç, yaşlı, kadın, erkek tüm Anadolu insanının onurlu mücadelesinin simgesidir. Bu vaazda, bizler bugünün kutlamasında ecdadımızın mirasını hatırlamaya çalışıyoruz. Bizlere emanet edilen vatanı yaşatmak, değerleri sonraki nesillere aktarmak en önemli sorumluluğumuzdur.” dedi.

TEŞEKKÜR MESAJI

Rektör Yardımcısı, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, programın hazırlanmasında emeği geçen Türkiyat Enstitüsü ve diğer üniversite personeline katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. Panele, Çankırı Vali Yardımcısı Metin Demirel, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ ve birçok kurumun il müdürleri, şehit yakınları, gaziler ile idari ve akademik personel katıldı.