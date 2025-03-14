ÇAKÜ Teknokent İhracat Hedeflerini Yükseltiyor

TEKNOKENT’İN HEDEFİ İHRACAT POTANSİYELİ ARTIRMAK

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKU) Teknokent, şehrin ihracat potansiyelini artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamak amacı taşıyor. Çankırı, Ankara ve çevresindeki yatırımcılara hizmet veren Teknokent, savunma sanayi, kimya, ilaç sanayi gibi Türkiye’nin öncelikli alanlarında faaliyet gösteren şirketlerle iş birliklerini güçlendirmekte. 2023 yılında anlaşma yapan firmaların ihracatı yaklaşık 100 bin dolara ulaşırken, 2024 yılı için bu rakamın 1 milyon dolara yaklaşması bekleniyor.

TEKNOKENT’İN YATIRIM DESTEĞİ

Teknokent, sunduğu yatırım ve proje destekleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alana sahip olan bu teknokent, Türkiye genelindeki 105 teknokent arasında ilk 30’a girmeyi başardı ve kısa sürede yüzde 100’e yakın bir doluluk oranına ulaştı. Firmalara birçok teşvik sunan Teknokent’te faaliyet gösteren şirketler; sigorta muafiyeti, ürettikleri ürünlerin satışında Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyeti gibi avantajlardan yararlanabiliyor.

BÖLGESEL KALKINMA YÖNÜNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Teknokent sayesinde bölgesel kalkınmanın güçlendiğini belirterek, “Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin stratejik planında belirlenen hedefler doğrultusunda, bulunduğumuz bölgeye ve ülkenin öncelikli alanlarına katkı yapma amacıyla 2018 yılında ÇAKÜ Teknokent’in kurulum sürecine başlandı. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın desteğiyle 2023 yılında faaliyete geçti. Organize sanayi bölgelerinin ve yatırımcıların yoğun olduğu Çankırı’da bu teknokent ile sektörlere ciddi yatırım ve proje desteği sunuyoruz” diye ifade etti.

DOLULUK ORANI YÜZDE YÜZE YAKLAŞTI

ÇAKÜ Teknokent Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Gökçe, teknokentin doluluk oranının yaklaşık yüzde yüzlere ulaştığını belirtti. Gökçe, “Kurulduğumuzdan beri firma kuranlar, çalıştırdıkları personellerin sigorta muafiyetlerinden yararlanabilecek. Ayrıca, ürettikleri ürünlerin satışında KDV muafiyeti, personel maaşlarının bir kısmının 2 yıl boyunca bakanlık tarafından desteklenmesi gibi avantajlar sağlıyoruz” dedi.

GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN BİR ÇATI

Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren genç girişimci Muhammet Enes Ulusoylar ise “Teknokente katılalı yaklaşık 1 ay oldu. Burada bizim gibi birçok firma var. Yazılım, mobil uygulama ve internet hizmetleri veriyoruz. Burada yönetim bize muazzam bir destek sağlıyor. Teknokent, bizim gibi firmalara bir çatı oluyor. Bu çatı altında birçok imkandan ve muafiyetten faydalanıyoruz. Her şey mükemmel gidiyor, umarız bu çatı altında uzun yıllar faaliyet gösteririz” şeklinde konuştu.