Çal’da 11 Çocuk Sünnet Edildi

TOPLU SÜNNET ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Denizli’nin Çal ilçesinde düzenlenen toplu sünnet etkinliğinde, toplamda 11 çocuk erkekliğe ilk adımlarını atma fırsatı buldu. Etkinlikte çocuklar sünnet edildi ve Çal İlçe Müftüsü Hüseyin Fatih Bilgiç tarafından yemek duası okundu. Sünnet olan çocuklara ayrıca altın ve bisiklet hediye edildi.

PASTAVAK BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Sünnet etkinliğinde konuşan PASVAK Başkanı Bülent Topuz, “Bugün burada PASVAK olarak 3. hizmet yılımızda, Çal ilçemizde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bildiğiniz gibi Denizli’de 20 yıldır faaliyet gösteriyoruz. İlçelerde aşevi açma projemizin ilkini Çal’da hayata geçirdik. Bu kapsamda, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan binayı güzel bir tesise dönüştürdük. Benim de Çallı olmamın bu tercihte etkisi olmuştur. Her gün 100’ün üzerinde kapıyı çalıyor, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Bugün burada ikinci sünnet düğünümüzü gerçekleştiriyoruz. 11 çocuğumuzun sünneti vesilesiyle bir araya geldik” şeklinde ifadelerde bulundu.

DENİZLİ’DE FELSEFELERİ PAYLAŞILDI

Etkinlik, birbirinden anlamlı konuşmalar ve toplumsal dayanışma örnekleri ile zenginleşti. Böylece, çocukların sünnet etkinliği, sosyal yardımlaşmanın önemini ön plana çıkarırken, toplumda ihtiyaç sahiplerine ulaşma çabaları da hatırlatıldı. Bu tür organizasyonlar, birlikte dayanışmayı ve yardımlaşmayı teşvik ediyor.