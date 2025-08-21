Çal’da Aile Yılı Spor Şenliği

EĞLENCE DOLU GÜNLER

Denizli’nin Çal ilçesinde, 2025 Aile Yılı Spor Şenliği sırasında aileler ve çocuklar, voleybol, tenis, masa tenisi, cimnastik, dart ve dans gibi birçok branşta eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Çal Kapalı Spor Salonunda düzenlendi. Ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği bu şenlik, katılımcılara renkli ve hareketli görüntüler sundu.

Çal Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen şenlik boyunca aileler ve çocuklar; voleybol, tenis, masa tenisi, cimnastik, hemsball, floor curling, dart ve dans gibi branşlarda etkinlikler düzenleyerek eğlenceli vakit geçirdi. Katılımcılar, farklı spor dallarında ter dökerek ailece spor yapmanın keyfini yaşadı.

BİRLEŞİCİ GÜÇ

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Geren, düzenlenen şenliğin amacının sporun birleştirici gücü ile ailelerin bir arada vakit geçirmesi olduğunu belirtti. Ayrıca, benzer etkinliklerin devam edeceğini ifade etti. Etkinlik sonunda, katılımcılar birlikte spor yapmanın mutluluğunu yaşarken, salonda dostluk dolu anlar yaşandı.