Çal’da Bıçaklı Saldırı, İki Yaralı

ÇAL İLÇESİNDEKİ SALDIRI

Denizli’nin Çal ilçesinde, 15 Ağustos Cuma günü saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, iki arkadaş araçlarında oturdukları sırada saldırıya uğradı. Sopa, bıçak ve silah kullanarak gerçekleştirilen saldırıda, Ö.K. (32) ve arkadaşı M.M.T. (22) ağır yaralandı. Olay, Akkent Mahallesi’nde, köyün çıkışındaki Besihaneler bölgesinde gerçekleşti.

HAKİMİN ELİNE DÜŞEN SALDIRGANLAR

Olayın başlangıcında, Ö.K.’nin daha önce husumetli olduğu D.O.A. (30) ve kardeşi M.A. (19), ikilinin yanına gelerek saldırdı. İki kardeş, sopa ve bıçaklarla araçta oturan iki arkadaşa saldırdı. Saldırganlar, ayrıca otomobile de zarar verdi ve Ö.K. ile M.M.T.’yi göğüs, kol ve karın bölgelerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan yaralılar, araçlarını çalıştırarak olay yerinden kaçmayı başardı; ancak saldırganlar, arkalarından tabanca ile ateş etti.

Saldırıdan sonra, 2 kilometre ilerideki köy meydanına gelen yaralılar, yakınları tarafından Çal Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan Ö.K., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne, M.M.T. ise Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, saldırgan kardeşleri kısa sürede yakalayarak adli makamlara sevk etti ve tutuklayarak cezaevine gönderdi. M.M.T., aldığı bıçak darbesinin akciğerine isabet etmesi sonucu tedavi edildikten sonra taburcu edilirken, Ö.K.’nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

