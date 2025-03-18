Çal’da Şehit Polis Yakup Şahin Anıldı

ŞEHİT POLİS MEMURU YAKUP ŞAHİN UNUTULMADI

Denizli’nin Çal ilçesinde, vatan için canını veren kahraman Şehit Polis Memuru Yakup Şahin, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anılıyor. 17 Mart 1986 tarihinde Çanakkale’de şehit düşen Polis Memuru Yakup Şahin, vefatının yıl dönümünde kabri başında yapılan bir anma töreni ile yad ediliyor.

ANMA PROGRAMINA YOĞUN KATILIM

Anma programına Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, İlçe Jandarma Komutanı Emirhan Erşan, İlçe Emniyet Amiri Ömer Öztaş, İlçe Müftüsü Abdullah Vurucu, SYDV Müdürü Özlem Akan ve şehidin ailesi katılıyor. Etkinlikte Kur’an-ı Kerim okunarak dualar ediliyor ve şehidin aziz hatırası anılıyor.

KAHRAMANLARIMIZ UNUTULMAZ

Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, törendeki konuşmasında, “Vatanımızın huzuru ve güvenliği için canlarını feda eden kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Onların emanetine sahip çıkmak, en büyük görevimizdir” diyor. Anma programı, katılımcılara duygusal anlar yaşatıyor.