Çal’da Sopa Ve Bıçaklı Saldırı

ÇAL İLÇESİNDEKİ SALDIRI

Denizli’nin Çal ilçesinde, araçlarında oturan iki arkadaş sopa, bıçak ve silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olayın ardından saldırganlar hızla yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı, 15 Ağustos Cuma günü saat 21.30 civarında Çal ilçesinde, Akkent Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ VE SALDIRI ANI

Edinilen bilgilere göre, köyün çıkışında bulunan Besihaneler bölgesinde, 20 DH 712 plakalı araçta oturan Ö.K. (32) ve arkadaşı M.M.T. (22), Ö.K.’nin daha önceden husumetli olduğu D.O.A. (30) ve kardeşi M.A. (19) tarafından saldırıya uğradı. İki kardeş, ellerindeki sopa ve bıçaklarla araçta oturan arkadaşlara saldırarak otomobile zarar verdi. Saldırganlar, Ö.K. ve M.M.T.’yi göğüs, kol ve karın bölgelerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan iki arkadaş, otomobili çalıştırarak bölgeden kaçmayı başardı ancak bu sırada saldırganlar arkalarından tabanca ile ateş etti.

YARALILARIN HASTANEYE KALDIRILIŞI

Yaralılar, 2 kilometre ilerideki köy meydanına kadar ulaşmayı başardı. Yakınları tarafından Çal Devlet Hastanesine götürülen arkadaşların ilk müdahalesi burada yapıldı. Durumu kritik olan Ö.K., Pamukkale Üniversitesi Hastanesine, M.M.T. ise Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren kardeşler, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak adli mercilere sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.M.T., aldığı bıçak darbesi sonucu akciğerine isabet etmesine rağmen tedavisinin ardından taburcu edilirken, Ö.K.’nin tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.