Çal’da Sünnet Etkinliği Gerçekleşti

DENİZLİ’DE TOPLU SÜNNET ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Denizli’nin Çal ilçesinde gerçekleştirilen toplu sünnet etkinliğinde, 11 çocuk erkekliğe ilk adımlarını birlikte attı. Etkinlikte, 11 çocuk sünnet oldu. Çal İlçe Müftüsü Hüseyin Fatih Bilgiç’in yemek duasıyla başlayan etkinlikte, sünnet edilen çocuklara altın ve bisiklet hediye edildi.

SUNNET DÜĞÜNÜNDE YENİ HİZMETLERİ PAYLAŞTI

Etkinlikte konuşan PASVAK Başkanı Bülent Topuz, “Bugün burada PASVAK olarak 3. hizmet yılımızda, Çal ilçemizde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bildiğiniz gibi Denizli’de 20 yıldır faaliyet gösteriyoruz. İlçelerde aşevi açma projemizin ilkini Çal’da hayata geçirdik. Bu kapsamda, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan binayı güzel bir tesise dönüştürdük. Benim de Çallı olmamın bu tercihte etkisi olmuştur. Her gün 100’ün üzerinde kapıyı çalıyor, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Bugün burada ikinci sünnet düğünümüzü gerçekleştiriyoruz. 11 çocuğumuzun sünneti vesilesiyle bir araya geldik” dedi.