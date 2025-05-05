Çal Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası Sona Erdi

VOLLEYBOL TURNUVASI TAMAMLANDI

Çal Kaymakamlığı’nın düzenlediği Voleybol Turnuvası, 12 takım ve 170 sporcunun katılımıyla heyecan dolu anlara sahne oldu. Final gecesinde, şampiyonluk kupaları sahiplerini buldu. Denizli’nin Çal ilçesinde gerçekleşen “Kaymakamlık Voleybol Turnuvası” final maçı ile sona erdi. Çal Kaymakamlığı’nın öncülüğünde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen bu turnuvada, erkekler ve karma kategorilerinde yer alan toplam 12 takım ve 170 sporcu, şampiyonluk için mücadele etti.

FINAL GECESESİ COŞKUSU

Büyük bir heyecana sahne olan turnuvanın final etkinliği, Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Final programına, Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, eşi Hakim Hasan Kuran, Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut ve diğer protokol üyeleri katıldı. Ayrıca, Çal Cumhuriyet Başsavcısı Ezgi Kocabaş, Çivril Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, Çivril Hakimi Abdullah Yıldız, Çivril Emniyet Müdürü Asım Kayacı, Çal İlçe Emniyet Amir Vekili Ömer Öztaş, Çal İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Aslan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Geren de etkinlikte yer aldı.

ŞAMPİYON ÇİVRİL KAYMAKAMLIĞI VOLEYBOL TAKIMI

Kaymakam Hatice Gamze Kuran, şampiyon finalin ardından Çivril Kaymakamlığı Voleybol Takımını tebrik ederek, kupayı Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut ve protokol üyeleri ile birlikte takdim etti. Bu yılki turnuvanın heyecanı, sporcuların kıyasıya mücadelesi ve izleyicilerin coşkulu destekleri ile birleşti.