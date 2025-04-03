Çaldığı Otomobili Geri Getiren Hırsız

Olayın Gerçekleştiği An

Osmaniye’de meydana gelen bir olayda, sanayide bir işyerinden çalan bir hırsız, çaldığı otomobille çarşı merkezinde bir kuyumcu dükkanını soydular. Gece saatlerinde gerçekleşen bu durum, hırsızın, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Yeşilova Camii’nin merdiven dairesindeki duvarı delerek kuyumcu dükkanına girmesiyle devam etti. İlginç bir şekilde, zarar verdiği otomobili daha sonra geri bıraktı.

Kuyumcunun İfadesi

Kuyumcu Ali Can Poyraz, sabah dükkanını açtığında alarmın çalışmadığını fark etti. Poyraz, “Akşam dükkanımı kapattım. Sabah geldiğimde alarmı dışarıdan açmaya çalıştım ama çalışmadığını gördüm. Dışarıdan dükkana baktığımda alarm kutusunun söküldüğünü fark ettim. Kepenkleri açtığımda içerinin dağınık olduğunu gördüm, emniyet teşkilatına haber verdim. Polis ekipleri geldi, gerekli incelemeyi yaptı. Bekliyoruz sonucu. Kaybımız tam net değil, daha kontrol edemedik. Emniyet gerekli materyalleri aldı, incelemeyi yapıyor.” şeklinde konuştu.

Esnafın Güvenlik Önlemleri

Sanayideki hırsızlık olayı sonrası esnaf, güvenlik önlemleri almaya başladı. Sanayi esnafı Mehmet Türkmenoğlu, “Esnaf bir arkadaşımızın arabayı çalmışlar, gidip çarşıda da bir kuyumcu dükkanını soymuşlar. Biz de bu yüzden tedbir amaçlı güvenlik kamerası taktırıyoruz işyerimize.” dedi. Bu olay, sanayi esnafını daha önlem almaya teşvik etti.