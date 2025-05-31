Çaldıran’da İki Araç Çarpıştı: 4 Ölü

TRAFİK KAZASINDA FECİ SONUÇ

Van’ın Çaldıran ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşen bir trafik kazası, 4 kişinin ölümüne yol açtı. Kaza, saat 09.30 sıralarında Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerindeki Demircik Mahallesi civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sıddık Arslan yönetimindeki 04 B 0156 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Ahmet Öztürk idaresindeki 34 DCM 607 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da büyük çapta hasar aldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını tespit etti. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından bölgede trafik, kısa bir süreliğine tek şeritten sağlandı. Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, savcılık kazayla ilgili bir soruşturma başlattı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından belirleneceğini ifade etti. Ayrıca, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin saptanması için çalışmalar sürdürülüyor.