Çaldıran’da Kaza: 4 Kişi Öldü

TRAJİK KAZA SONUCU 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Van’ın Çaldıran ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşen bir trafik kazası, 4 kişinin ölümüne yol açtı. Kaza, saat 09.30 sıralarında Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerinde bulunan Demircik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sıddık Arslan’ın kullandığı 04 B 0156 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Ahmet Öztürk yönetimindeki 34 DCM 607 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

KAZA SONRASI ACİL MÜDAHALE

Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da büyük zarar gördü. Olay yerine çevredekilerin ihbarıyla çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı; yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

SUÇUSTU SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrasında bölgede trafik kısa bir süre için tek şeritten sağlandı. Güvenlik güçleri, olay yerinde incelemeler yaparak detaylı bir araştırma başlattı. Savcılık, kazayla ilgili resmi bir soruşturma açtı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknisyen incelemesinin ardından netleşeceğini ifade etti. Ayrıca, hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirlemek amacıyla çalışmalar devam ediyor.