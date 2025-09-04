Çaldıran’daki Yangın Kontrol Altına Alındı

ANIZ YANGINI ÇIKTI

Van’ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen anız yangını, çevredeki evlere zarar vermeden itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangının, Çaldıran ilçesine bağlı Yukarı Ayrancı Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenden meydana geldiği belirtildi.

MÜDAHALE SÜRECİ

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Yangın, mahalle sakinlerini endişeye düşürse de, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.