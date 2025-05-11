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Çaldıran Kaymakamı, Esnafla Bir Araya Geldi

KAYMAKAM BAKAN ESNAF ZİYARETİ YAPTI

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. İlçe merkezindeki iş yeri sahipleriyle bir araya gelip, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

İLÇE SAKİNLERİ İLE BULUŞMAYA DEVAM

Bakan, her zaman ilçe sakinleri ve esnafla bir araya gelmenin önemli olduğunu vurguladı. Yerel ticaretin güçlenmesi ve esnafın desteklenmesi için gereken çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

İŞ YERİ SAHİPLERİNDEN TEŞEKKÜR

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren iş yeri sahipleri, Kaymakam Bakan’a teşekkürlerini iletti.

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