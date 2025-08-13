Çaldıran Müftülüğü Hadis Yarışması Düzenledi

HADİS EZBERLEME YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Van’ın Çaldıran İlçe Müftülüğü, yaz Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında “Hadis Ezberleme Yarışması” organize etti. Yeni Merkez Camii’nde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) değerli sözlerini en doğru ve etkili şekilde ezberden okumak için kıyasıya mücadele etti.

ÖĞRENCİLERE MORAL VERDİ

Yarışma öncesinde İlçe Müftüsü M. Faruk Geylani, öğrencilerle birebir ilgilendi ve onlarla sohbet ederek destek oldu. Müftü Geylani, hadis ezberlemenin dini bilgi ve ahlaki gelişim açısından önemini belirtti. “Hadisler; hayatımıza yön veren, bizlere doğruyu ve güzeli öğreten en kıymetli rehberlerimizdir” ifadelerini kullandı. Yarışma süresince öğrencilerin ezberleme yetenekleri ve hitabet becerileri büyük takdir topladı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Etkinliğin sonunda, yarışmada başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Çaldıran İlçe Müftülüğü yetkilileri, bu tür organizasyonların öğrencilerin dini bilgilerini pekiştirmesi, özgüvenlerini artırması ve Peygamber sevgilerini güçlendirmesi açısından faydalı olduğunu vurgulayarak, emeği geçen tüm hocalara ve öğrencilere teşekkür etti.