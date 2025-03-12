Çalhanoğlu’ndan Şampiyonlar Ligi’nde Türk Futboluna İlki

BARCELONA’NIN ARDINDAN İKİ TAKIM DAHA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’nın ardından Inter ve Bayern Münih de çeyrek finale yükselmeyi başardı. Inter’de Hakan Çalhanoğlu, Türk futbolu için önemli bir başarıya imza attı.

İLK MAÇTA GALİBİYET

Gecenin ilk maçında Barcelona, Benfica’yı eleyerek çeyrek finale yükseldi. 23:00 seansındaki iki maçta ise Inter ve Bayern Münih rakiplerini eleyerek çeyrek finale adını yazdırdı ve birbirleriyle eşleşmiş oldu. Hakan Çalhanoğlu, Feyenoord ile oynanan maçta attığı bir penaltı golüyle galibiyete katkı sağladı.

REKOR KIRDI

Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçerek 10’dan fazla gol ve 10’dan fazla asist kaydeden ilk Türk futbolcu unvanını aldı. Inter, Feyenoord’u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi; ilk maçı da 2-0 kazanan Inter, bu başarıyı elde etti.