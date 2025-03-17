Çalhanoğlu, Taraftarın Yardımına Koştu, Maç Durdu

HATALI DURUMDA ANLAŞILAN YARDIM

İtalya Serie A’da oynanan Atalanta – Inter maçında, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ikinci yarıda önemli anlar yaşattı. Maçın 47. dakikasında, Hakan köşe vuruşunu kullanmak üzere köşe çizgisine yöneldi. Bu sırada tribünlerden gelen bir sesle birlikte, tecrübeli futbolcu dikkatini kalabalığa çevirdi. Inter taraftarları, megafonla Hakan’a bir taraftarın sağlık sorunu yaşadığını bildirerek yardım istedi.

HENDEK HIZIYLA MÜDAHALE

Hakan Çalhanoğlu, durumu fark eder etmez karşılaşmanın hakemine taraftardan birinin rahatsızlandığını ileterek sağlık görevlisi çağırdı. Hakem hemen oyunu durdurdu ve sağlık ekipleri müdahale etmeye başladı. Bu gelişme üzerine sahadaki herkes o yöne yoğunlaştı. Sağlık görevlileri, rahatsızlanan taraftara gerekli ilk müdahaleyi yaptı. Oyun, bu süreçte 7 dakika boyunca durdu. Taraftarın durumunun ciddiyet teşkil etmediği öğrenilince karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Yaşananların ardından Hakan Çalhanoğlu, 54. dakikada köşe vuruşunu kullandı. Carlos Augusto, Hakan’ın kullandığı kornerden gelen topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekipten Ederson, 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 87. dakikada Lautaro Martinez, Inter adına bir gol daha atarak skoru 2-0 yaptı. Böylece Inter, karşılaşmayı galip tamamladı.