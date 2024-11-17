Çalhanoğlu ve Elmalı Maçta Sakatlandı

Sakatlık Sorunları Devam Ediyor

Hakan Çalhanoğlu, daha önce yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle ilk yarının bitiminin hemen ardından sakatlığının tekrar etmesiyle ikinci yarıda oyuna giremedi. Durumu merakla takip ediliyorken, Hakan’ın sahaya dönüp dönemeyeceği gündemde.

Eren Elmalı’nın Durumu Belirsiz

Maçın 73. dakikasında bir pozisyonda Eren Elmalı, ceza sahası içinde kendini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin duruma hızlıca müdahale etmesiyle Eren, oyundan çıkarıldı. Eren’in durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ve sağlık durumunun nasıl gelişeceği takip ediliyor.