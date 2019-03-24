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İtalyan devi Milan’da forma giyen golcü oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun yeni takımı belli oldu.

Akşam’ın Transfermarketweb’e dayandırdığı habere göre, geçtiğimiz sezonun başında Leipzig’e transferi an meselesi olan fakat yüksek bonservis nedeniyle gerçekleşemeyen transferi sonrası İtalyan devi, milli yıldız ile yollarını ayırma kararı aldı.

Bu kez bir diğer Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen eski oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor. Leverkusen’in üst düzey yöneticisiHakan Çalhanoğlu’nun transferi için Milan ile görüşme halinde.

Hakan Çalhanoğlu’nun Bayer Leverkusen’e transferi önümüzdeki yaz transfer sezonunda gerçekleşebilir.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan formasıyla çıktığı toplam 35 maçta 2 gol 13 asistle oynadı.

Fenerbahçe ilgisi

İki sezon önce milli futbolcuyla Fenerbahçe ciddi şekilde ilgilenmişti. O dönemde de bir ara gözden çıkarıldığı haberleri dolayısıyla bazı kulüplerin radarına giren Hakan Çalhanoğlu’nu sarı-lacivertli ekip kiralama formülüyle almak istemişti.

“Galatasaray’da oynamak isterim”

25 yaşındaki futbolcu yaklaşık 3 ay önce TRT Spor’a açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalarda kendi durumu, takımı Milan ve Türk futbolu hakkında da konuşan Hakan, küçüklükten beri Galatasaraylı olduğunu ve Galatasaray’da oynamak istediğini belirtmişti.

AKŞAM