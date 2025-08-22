Cali’de Bombalı Saldırıda 6 Ölü

KAMYONLU SALDIRIYLA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kolombiya’nın Cali kentinde, askeri hava üssü civarında meydana gelen bir kamyonla bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 60’tan fazla kişi yaralandı. Bu saldırı, Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında gerçekleştirildi. Saldırının ardından 6 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların sayısının 60’tan fazla olduğu açıklandı.

SORUMLU FARKLI BİR GRUP OLARAK İŞARET EDİLDİ

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının sorumlusunun eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) içerisindeki Estado Mayor Central (EMC) lideri Ivan Mordisco olduğunu belirtti. Bu olayın ardından güvenlik önlemleri artırılmaya başlandı.

KAMYON GİRİŞLERİNE SINIRLAMA GETİRİLDİ

Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder, saldırı nedeniyle, bugünden itibaren şehirde 4 tondan ağır olan kamyonların girişine kısıtlama getirileceğini duyurdu. Ayrıca, saldırının faillerinin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi paylaşanlara maddi ödül verileceği belirtildi. Bu önlemler, şehirdeki güvenliğin artırılmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.