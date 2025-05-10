Çalı Mahallesi’nde Yemek İkramı Kaldırıldı

YEMEK İKRAMINA SON VERİLDİ

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi’nde, cenaze sahiplerine maddi ve manevi açıdan zorlayıcı bir yük getiren yemek ikramı uygulamasına son veriliyor. Mahalle Muhtarı Kağan Doğan, bu kararın din görevlileri ve vatandaşların katılımıyla yapılan istişare toplantısında alındığını aktardı. Bursa’da toplumsal uzlaşıyı ve ortak aklı gözeten önemli bir adım atıldı.

İSTİŞARE TOPLANTISININ ÖNEMİ

Muhtar Kağan Doğan’ın öncülüğünde düzenlenen istişare toplantısının ilki, mahallede görevli din görevlileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, cenazelerde verilen pide, cantık ve yemek ikramının gerekliliği tartışıldı. Katılımcılar, cenaze sahiplerinin acılı dönemlerinde ikram telaşı içinde olmalarının uygun olmadığı konusunda ortak bir görüş belirtti. Bu uygulamaların, hem ekonomik yük oluşturduğuna hem de yas sürecini zorlaştırdığına vurgu yapıldı. Din görevlileri de cenaze sonrası yemek ikramının dini açıdan uygun olmadığını ifade etti. Yapılan tüm istişareler sonucunda, Çalı Mahallesi’nde cenazelerde yemek ikramı uygulamasının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.

KATILIMCI YÖNETİM MODELİ

Muhtar Kağan Doğan, toplum değerlerini gözeten, israfa yol açmayan ve acılı ailelerin yükünü hafifleten bu kararın mahalle halkı tarafından kabul göreceğini inandığını dile getirdi. Ayrıca, istişare toplantılarının tek seferlik değil, düzenli aralıklarla devam edeceğini vurguladı. Mahallede fikir alışverişini temel alan bu toplantıların hem bugünü hem de geleceği inşa etmek için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Muhtar Doğan, “Mahallemizde her görüşe kulak veren, ortak aklı önceleyen bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Katılımcı demokrasiyi mahalle ölçeğinde güçlendirmek istiyoruz” diyerek, bundan sonraki süreçte de vatandaşların görüşleriyle şekillenen kararların alınmaya devam edileceğinin altını çizdi.