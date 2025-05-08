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California Lisesi’nde Bıçaklı Saldırı!

HİZMETTE YARALANAN ÖĞRENCİLER

ABD’nin California eyaletinin Santa Ana Lisesi önünde okul çıkış saatinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci yaşamını yitirdi, 2 öğrenci ise yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan polis sözcüsü Natalie Garcia, durumun ciddiyetine dikkat çekti. Garcia, saldırıda hayatını kaybeden öğrenci ile yaralananlar hakkında detaylı bilgi verdi.

SALDIRIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Polis, olayla bağlantılı olarak 2 şüphelinin arandığını bildirdi. Güvenlik güçleri, saldırının nedenine dair soruşturma başlattı ve kentin güvenliğini arttırmaya yönelik çalışmalara başladı. Bu tür olayların artması, toplumda endişe yaratıyor ve güvenlik önlemlerinin önemini vurguluyor.

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