California Valisi Gavin Newsom, Demokrat Parti Eleştiriyor

DEMOCRAT PARTİSİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

California Valisi Gavin Newsom, mensubu olduğu Demokrat Parti’nin son seçimlerde Beyaz Sarayı ve Senato’daki çoğunluğu kaybetmesinin ardından yeterli öz eleştiriyi yapmadığını ifade ediyor. Newsom, The Hill’e yaptığı açıklamada, 5 Kasım 2024’te gerçekleşecek ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Demokrat Parti yeniden toparlanmak istiyorsa kayıpların sebeplerini sorgulamasının gerektiğini belirten Newsom, “Olanları tam anlamıyla analiz etmiş değiliz, bu bir gerçek.” şeklinde konuştu.

GELECEK HEDEFLERİ BELİRSİZLİK ARZ EDİYOR

Vali Newsom, partisinin geleceğe dair hedefleri konusunda net bir çizgi izlemediğini de dile getirdi. Demokrat Parti’nin bir parçası olarak, 21 eyaletin toplam nüfusunu aşan bir eyaleti temsil ettiğine dikkat çeken Newsom, partisinin içeleştiriyi şart koşması gerektiğini vurguladı.

FARKLI SESLERE AÇIKLIK GEREKİYOR

“This is Gavin Newsom” adlı podcast programında Charlie Kirk ve eski Beyaz Saray Danışmanı Steve Bannon’ı ağırlamasının ardından parti içinden gelen tepkilere de değinen Newsom, partisinin “farklı sesleri dinlemeye isteksiz olmasının yanlış giden tutumun örneği olduğunu” ifade etti. Ayrıca California Valisi Newsom’un, 2028’deki başkanlık seçimlerine aday olacağı yönündeki tahminler de dikkat çekiyor.