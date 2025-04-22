California Valisi Gavin Newsom, Öz Eleştiri Yapmalı

DEMOCRAT PARTİSİNİN YETERSİZ ÖZ ELEŞTİRİSİ

California Valisi Gavin Newsom, Demokrat Partinin son seçimlerde Beyaz Sarayı ve Senato çoğunluğunu kaybetmesinin ardından yeterli öz eleştiriyi yapmadığına dikkat çekti. Newsom, The Hill’e verdiği mülakatta, 5 Kasım 2024’te gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi. Demokrat Parti’nin yeniden toparlanabilmesi için içe dönüp kayıpların sebeplerini sorgulaması gerektiğini belirten Newsom, “Olanları tam anlamıyla analiz etmiş değiliz, bu bir gerçek.” şeklinde ifade etti.

GÜVEN VE GELECEK HEDEFLERİ

Newsom, partisinin geleceğe dönük hedefleri konusunda belirsizlik yaşadığını dile getirdi. Demokrat Partinin bir üyesi olarak, 21 eyaletin toplam nüfusundan daha büyük bir eyaleti temsil ettiğine vurgu yapan Newsom, partinin öz eleştiri yapma gerekliliğini yineledi. “This is Gavin Newsom” isimli podcast programında Charlie Kirk ve eski Beyaz Saray Danışmanı Steve Bannon’ı konuk etmesinin ardından parti içinde gelen tepkilere ilişkin ise, partinin “farklı sesleri dinlemeye isteksiz olmasının yanlış giden tutumun örneği olduğunu” ifade etti. California Valisi Newsom’un 2028 başkanlık seçimlerinde aday olacağına dair tahminler bulunuyor.