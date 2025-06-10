California Valisi Newsom, Trump’a Dava Açtı

GAVIN NEWSOM MAHKEMEYE BAŞVURDU

California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump’ın Los Angeles’ta süren olayları kontrol altına almak için eyalette asker kullanmasını önlemek amacıyla mahkemeye başvurdu. Los Angeles’ta meydana gelen olaylarla ilgili Cumhuriyetçi Trump yönetimi ile Demokrat Vali Newsom arasında yaşanan gerginlik devam ediyor. Vali Newsom, Trump yönetiminin düzensiz göçmenler ile ilgili protestoları bastırmak için Los Angeles’a gönderdiği Ulusal Muhafızlar ve deniz piyadelerinin kullanılmasını engellemek için federal mahkemeye acil talepte bulundu.

ULUSAL MUHAFAZAR VE DENİZ PİYADELERİ İLE İLGİLİ İDDİALAR

Newsom, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Ulusal Muhafızlar ve deniz piyadelerinin eyalete düzensiz göçmen baskınlarına destek amacıyla gönderildiğini savundu ve “Trump, ABD ordusunu Amerikan vatandaşlarına karşı kışkırtıyor.” ifadelerini kullandı. Trump yönetimi ise bu Ulusal Muhafızların ve deniz piyadelerinin görevini, “göstericilerin neden olduğu şiddet dolayısıyla federal kurum ve görevlileri korumak” olarak tanımladı. Vali Newsom, Trump yönetiminin bu askerleri federal kolluk gücü gibi kullanmakla suçladı ve yönetimin eyaletler üzerindeki yasayla belirlenmiş yetki sınırlarını aştığını belirtti.

10. MADDE VE ASKER GÖNDERİMİ

Vali Newsom, Ulusal Muhafızların yönetiminin eyalet valisi olarak kendisinde olduğunu vurguladı ve Trump’ın “10. madde” olarak bilinen bir düzenlemeyi kullanarak kendi başına Los Angeles’a 4 bin civarında Ulusal Muhafız gönderdiğini dile getirdi.

ICE KARŞITI PROTESTOLAR VE ÇATIŞMALAR

ABD’nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan protestolar devam ederken, Trump yönetimi bu olaylara sert bir şekilde tepki gösterdi. ICE karşıtı gösterilerde birçok protestocu gözaltına alındı ve zaman zaman güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Ayrıca bazı araçlar, protestocular tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildi. ABD Başkanı Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için ilk olarak 2 bin civarında Ulusal Muhafızın bölgeye görevlendirildiğini açıkladı ve ardından 2 bin ek muhafız ile 700 deniz piyadesinin daha görevlendirileceğini duyurdu.