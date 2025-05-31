Çalımbay: Durum Kötü, Tedbir Alınmalı

SON HAFTADA MAĞLUBİYETİN NEDENİ

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında, deplasmanda Corendon Alanyaspor’a 2-0 yenilen Net Global Sivasspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı takımın bu kadroyla devam etmesi halinde durumun daha da kötüleşebileceğini, bu nedenle acil önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Alanyaspor’un sevinç içinde olduğunu ve kendi takımlarının ise sorunlu bir süreç yaşadığını aktardı.

MAÇTAN SONRA YAPILAN DEĞERLENDİRMELER

Çalımbay, Alanyaspor’un sahada kendine güvenle mücadele ettiğini belirtti. “Biz mücadele ettik. Takımında çok eksiklikler vardı. Ne yazık ki bazı oyuncularımız, mazeretlerini gerekçe göstererek bu önemli maça katılmadılar. Kendi sorunları vardı ama buraya gelmeleri gerekiyordu. Onların da burada olması gerekliydi.” şeklinde konuştu. Durumun moralsizlikten kaynaklandığını ve genç oyuncularla sahaya çıktıklarını ifade eden Çalımbay, “Elimizden geleni yaptık ancak bu kadroyla yola devam ederse işler daha da kötüleşebilir. Bu nedenle tedbir alınması önemli.” dedi.

Sivaslı olduğunu hatırlatan Çalımbay, ihtiyaç olduğunda yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti. Bu süreçte çağrıldığını vurgulayan Çalımbay, “Ekibimle birlikte elimizden gelen gayreti gösterdik. Ligde güzel işler de yaptık ama daha erken, zamanında göreve gelebilseydim, belki Sivasspor için daha iyi sonuçlar alınabilirdi.” değerlendirmesinde bulunarak sözlerini tamamladı.