Çalımbay, Sivasspor’a Veda Etti

ÇALIŞMALAR VE BAĞLILIK VURGUSU

Çalımbay, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Sivasspor’a yeni sezonda başarı diledi. Sivasspor’un kendisi için sadece bir takım olmadığını ifade eden Çalımbay, “Büyük bir sevgi ve saygı duyduğum, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olan güçlü bir camiadır” dedi. Bu camianın içinde olmanın ve mücadele etmenin kendisi için her zaman ayrı bir onur olduğunu belirtti. Görev yaptığı süre içinde, birlikte çok özel anlar yaşadıklarına dikkat çekti.

TARİHİ BAŞARILAR

Çalımbay, bu anların en önemlisinin kulübün tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nı kazanması ve Avrupa kupalarında ülkeyi 3 sezon üst üste başarıyla temsil etmesi olduğunu vurguladı. “Bu başarılar Sivasspor ailesi ve taraftarlarımızın ortak emeği ve gururudur” dedi. Ligin bitimine az bir süre kala ve zorlu bir süreçte takımın başına tekrar geçme görevini üstlendiğini dile getiren Çalımbay, ekibiyle birlikte elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını, ancak hedeflenen sonuçları elde etmenin mümkün olmadığını ifade etti.

MÜCADELE VE GELECEK İNANCINI PAYLAŞMA

Çalımbay, futbolun doğasında çeşitli zorlukların bulunduğunu ve mücadeleyi sürdürmenin önemli olduğunu aktararak, “Sivasspor’a olan bağlılığım ve saygımla, bana bu süreçte güvenen Sivasspor yönetimine, sahada savaşan futbolculara ve zorlu günlerde bile yanımızda olan değerli taraftarlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Sivasspor’un önünde büyük başarılarla dolu bir gelecek olduğuna inandığını belirten Çalımbay, “Bu köklü camianın birlik ve kararlılıkla daha nice zaferlere ulaşacağına güvenim tamdır” diyerek iyi dileklerini sundu.