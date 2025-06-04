Çalımbay, Sivasspor’a Veda Etti

ÇALIMBAY’IN SİVASSPOR’A HAKKINDAKİ DUYGULARI

Çalımbay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Sivasspor’a yeni sezonda başarı diledi. Şu anki durumu için Sivasspor’un kendisi için sadece bir kulüp olmadığını belirtti. “Büyük bir sevgi ve saygı duyduğum, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olan güçlü bir camiadır” ifadelerini kullandı. Bu camiada olmak ve onun için mücadele etmenin her zaman ayrı bir onur olduğunu dile getirdi. Geçmişte görev yaptığı dönemlerde birlikte çok özel anlar yaşadıklarını da vurguladı.

SİVASSPOR’UN BAŞARILARI VE ZORLUKLAR

“En önemlisi, kulübümüzün tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nı kazanması ve Avrupa kupalarında ülkemizi üç sezon üst üste başarıyla temsil etmesidir” dedi. Çalımbay, bu başarıların Sivasspor ailesi ve taraftarların ortak emeği ve gururu olduğunu ifade etti. “Ligin bitimine az bir süre kala ve zor bir süreçte takımın başına tekrar geçme görevini üstlendim” diyen Çalımbay, ekibiyle birlikte ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını aktardı. Ancak hedefledikleri sonuçları elde etmenin mümkün olamadığını üzüntüyle belirtti.

BAĞLILIK VE GELECEK UMUDU

Çalımbay, futbolun doğasında pek çok zorluğun bulunduğunu ve mücadele etmeye devam etmenin önemli olduğunu ifade etti. “Sivasspor’a olan bağlılığım ve saygımla, bana bu süreçte güvenen Sivasspor yönetimine, sahada savaşan futbolculara ve zorlu günlerde bile yanımızda olan değerli taraftarlarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Ayrıca, Sivasspor’un önünde büyük başarılarla dolu bir gelecek olduğuna yürekten inandığını dile getirerek, “Bu köklü camianın birlik ve kararlılıkla daha nice zaferlere ulaşacağına güvenim tamdır” dedi. Son olarak, Sivasspor’un her zaman daha iyiye gitmesi ve hak ettiği başarılara ulaşması için en içten dileklerini sundu.