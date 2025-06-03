Çalımbay, Sivasspor’a Veda Etti

ÇALIMBAY’DAN SİVASSPOR’A DESTEK DOLU PAYLAŞIM

Çalımbay, sosyal medya platformunda Sivasspor’a yeni sezonda bol şans diledi. Onun için Sivasspor’un sadece bir takım olmadığını vurgulayan Çalımbay, “Büyük bir sevgi ve saygı duyduğum, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olan güçlü bir camiadır” dedi. Çalımbay, bu topluluğun içinde yer almanın ve mücadele etmenin kendisi için her zaman büyük bir onur olduğunu ifade etti.

SİVASSPOR TARİHİ BAŞARILARINA DEĞİNDİ

Yapılan görev süresince birçok özel anılar yaşadıklarını aktaran Çalımbay, “Bunların en önemlisi şüphesiz kulübümüzün tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nı kazanması ve Avrupa kupalarında ülkemizi 3 sezon üst üste başarıyla temsil etmesidir” dedi. Elde edilen başarıların, Sivasspor’un aile yapısıyla taraftarlarının ortak çabası olduğunu vurguladı. Ligin sona ermesine kısa bir süre kala zorlu bir dönemden geçerek takımın başına masaya oturduğunu belirten Çalımbay, “Ekibimle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, sahada ter döken futbolcularımız büyük bir mücadele örneği gösterdi. Ne yazık ki hedeflediğimiz sonuçları elde etmek mümkün olmadı” şeklinde konuştu.

MÜCADELE RUHUNUN ÖNEMİ

Futbolun kendi içerisinde birçok zorluk barındırdığını dile getiren Çalımbay, mücadeleyi sürdürmenin kritik bir unsur olduğunu belirtti. “Sivasspor’a olan bağlılığım ve saygımla, bana bu süreçte güvenen Sivasspor yönetimine, sahada savaşan futbolculara ve zorlu günlerde bile yanımızda olan değerli taraftarlarımıza teşekkür ederim” ifadesiyle desteklerini sundu. Çalımbay, “Sivasspor’un önünde büyük başarılarla dolu bir gelecek olduğuna yürekten inanıyorum” diyerek camianın birlik ve kararlılık içerisinde daha nice zaferlere ulaşacağına dair inancını dile getirdi. Ayrıca, “Sivasspor’un her zaman daha iyiye gitmesi ve hak ettiği başarılara ulaşması için en içten dileklerimi sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.