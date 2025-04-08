Çalımbay, Zor Bir Takım İle Oynuyor

ÇALIMBAY’IN AÇIKLAMALARI

Çalımbay, kulüp tesislerinde antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu ve karşılaşacakları takımın zor bir ekip olduğunu vurguladı. Ligde kalan tüm maçların zorluğuna dikkat çeken Çalımbay, “Zor bir takımla, şampiyonluğa oynayan bir takımla oynuyoruz. Bizim de şampiyonluk değerinde maçlarımız var. Bizim için her maç bir final maçı, bu maçlar da aynı şekilde.” şeklinde konuştu.

MAÇIN DETAYLARI

Fenerbahçe, Trabzonspor’u yenmesinin ardından Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor ile mücadele edecek. 13 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak bu kritik maçta sarı-lacivertli ekip, Galatasaray ile olan puan farkını kapatmayı hedefliyor. Maçta Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i şu şekilde: Livakovic, Osayi, Skriniar, Djiku, Mert, Amrabat, Fred, Szymanski, Maxi, Tadic, Dzeko.

MAÇIN YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe – Sivasspor karşılaşmasının yayın bilgileri henüz resmi olarak netleşmedi ancak Süper Lig maçları genellikle beIN Sports kanalında yayınlanıyor. 13 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleşecek bu mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.