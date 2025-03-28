Çalınan Araçla Kaçan Zanlılar Yakalandı

İKİ ZANLI YAKALANDI

Bingöl’de gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, çaldıkları araçla kaza yapan ve sonrasında kaçan iki zanlı polis ekipleri tarafından ele geçirildi. 24 Mart’ta gerçekleşen olayda iki hırsız, park halinde bulunan bir Opel marka aracı çalmış. Ardından çaldıkları araçla kaza yaptıktan sonra, aracı bırakarak yerden kaybolmuş.

POLİS İNCELEMESİ

Kazanın ardından olayla ilgili başlatılan incelemede, polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını titizlikle incelemeye almış. Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, hırsızların yakalanması amacıyla yoğun bir çalışma yürütmüş. Sonuç olarak, yapılan operasyon neticesinde iki zanlı kıskıvrak yakalanmış.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER VE TUTUKLAMA

Polis tarafından gözaltına alınan iki şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş. Mahkeme, zanlıların tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesini sağlamış.