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Çalınan Motosiklet Ağaç Dibiyle Bulundu

HIRSIZLIK OLAYI JANDARMANIN TAKİBİYLE AÇIĞA ÇIKTI

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan motosiklet hırsızlığı, jandarmanın 36 saatlik çalışması sonucunda aydınlatıldı. Olay, Yeniçiftlik Mahallesi’nde, bir vatandaşın motosikletinin çalındığını bildirmesiyle başladı. İhbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi ve ilçe jandarma ekipleri derhal harekete geçti.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Jandarma, kamera kayıtlarını titizlikle analiz ederek, şüphelilerin motosikletle olay yerine geldiklerini ve çaldıkları motosikletle bölgeden ayrıldıklarını belirledi. 36 saat süren saha çalışmaları sonucunda, şüphelilerin Çorlu yönüne gittikleri tespit edildi. Yapılan takip sonucunda, şüpheliler M.E.A. ve E.T. Çorlu ilçesinde yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, çalınan motosiklet boş bir arazide, bir ağaç dibine gizlenmiş ve otlarla örtülmüş halde bulundu. Ekipler tarafından muhafaza altına alınan motosiklet, sahibine teslim edildi. Her iki şüpheli ise, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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