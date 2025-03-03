Çalınan Tablo Hollanda’da Bulundu

POLONYA’DAN ÇALINAN SANAT ESERİ HOLLANDA’DA BULUNDU

Polonya Ulusal Müzesi’nden 50 yıl önce çalınan, ünlü ressam Pieter Brueghel de Jonge’ya ait olan bir sanat eseri Hollanda’da gün yüzüne çıktı. Bu tablonun, çalıntı sanat eserleri listesinde yer aldığını bilmeden geçtiğimiz yıl sonunda Gouda Müzesi’nde sergilendiği bildiriliyor.

TABLO İNCELENİYOR VE POLONYA GERI İSTİYOR

Eserin kimliği belirsiz bir kişiden ödünç alındığı ve bu konu ile ilgili bir inceleme süreci başlatıldığı ifade ediliyor. Yetkililer, Polonya’nın bu tabloyu geri istediğini ve hukuki yardım talebinde bulunduğunu aktarıyor. Bu gelişme, sanat dünyasında önemli bir tartışma yaratıyor.