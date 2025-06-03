Çalınan Traktörle İki Şahıs Yakalandı

HIRSIZLIK OLAYI HAKKINDA BİLGİLER

Aksaray’da gerçekleştirilen hırsızlık olayında, çalınan traktörün peşine düşen JASAT ekipleri, hem traktörü hem de onu çalan iki kişiyi yakaladı. Olay Aksaray’ın Ağaçören ilçesine bağlı Hüsrev köyünde meydana geldi. Gece yarısı traktörünün bahçe içinde olmadığını fark eden köy sakini Ü.D., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Bu ihbar üzerine jandarma ekipleri olay yerine giderek mağdurdan gerekli bilgileri aldı.

YAKALANAN ŞAHISLAR VE İŞLEMLER

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesiyle harekete geçen JASAT ekipleri, çalınan traktörün peşinden koştu. Yapılan araştırmalar neticesinde, traktör Ağaçören ilçesinde Karapınar Yaylası yakınlarındaki bir tarlada kaza yapmış halde bulundu. Ekiplerin takip ettiği izler sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların B.B. ve T.D. olduğu belirlendi. B.B., traktörün kaza yaptığı arazide yakalanarak gözaltına alındı, diğer şüpheli T.D.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ADLİ İŞLEMLER VE CEZALAR

Gözaltına alınan B.B. hakkında yapılan sorgulamada, hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip olduğu tespit edildi. T.D. isimli firari şahıs ise silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyor. B.B. jandarma işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi ve burada çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.D.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.