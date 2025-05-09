Çalıntı Araç Operasyonu, 14 Gözaltı

ÇALINTI ARAÇLARA YÖNELİK OPERASYON

Tokat ve Sivas’ta çalıntı olan ve motor ile şasi numaraları değiştirilmiş hasarlı ya da hurdaya ayrılmış araçlara yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Bu kapsamda, 30’dan fazla araç ve yedek parça ele geçirildi. Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ilde çalıntı, hacizli ve şasi ya da motor numarası değiştirilmiş olan araçlara dair geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

BASKINLARDA ELE GEÇİREN ARAÇLAR

Gerçekleştirilen baskınlar, 21 adrese eş zamanlı olarak yapıldı. Operasyonda çekici, binek araçlar ve motor bloklarının da bulunduğu 30’dan fazla araç ve çok sayıda yedek parça ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, bazı araçların şasi ve motor numaralarının değiştirildiği, bir kısmının pert kaydının olduğu ve bu araçların yasa dışı yollarla yeniden trafiğe çıkarıldığı tespit edildi. Ayrıca, söz konusu araçların Tokat merkezindeki çeşitli otoparklardan ilegal bir şekilde çıkarıldığı belirlendi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüpheliler arasında, B.K., M.M.B., U.K.U., O.M.S., S.E., B.A., E.B., M.K., Ö.S., A.Y., S.Y., A.C. ve A.A. isimli bireyler bulunuyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yapılan soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Y.A. ise mart ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma süreci devam ediyor.