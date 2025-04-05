Çalıntı Malzemeler Ele Geçirildi. 4 Tır Dolusu Eşya Bulundu. 2 Şüpheli Yakalandı

4 TIR DOLUSU MALZEME ÇALINDI, 2 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul’dan Gaziantep’e gönderilen 4 tır dolusu temizlik malzemesi, bebek bezi ve klima, nakliye şebekesi tarafından Hatay’a kaçırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonla çalıntı malzemeler ele geçirilirken, olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı.

MALZEMELER İKİ FARKLI DEPODA BULUNDU

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçlarına yönelik yürüttükleri çalışmada, İstanbul’dan Gaziantep’e gönderilen 4 tırın İskenderun Meydan Mahallesi ve Arsuz Karahüseyinli Mahallesi’ndeki depolara indirildiğini tespit etti.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERİN DETAYLARI

Yapılan baskınlarda 4 tır dolusu malzeme ele geçirildi. Bunlar arasında 33 palet bulaşık deterjanı (4 bin 200 adet), 63 palet bulaşık tableti (9 bin adet), 29 palet bebek bezi (bin 300 paket) ve 98 adet klima iç-dış ünite bulunuyor.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen B.Ç. ve N.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.