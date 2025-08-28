Çalıntı Motosikletle Tutuklandı, BİNGÖL

ŞÜPHELİ YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Bingöl’de polis ekipleri, çalıntı motosikletle yola çıkan bir şahsı tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin pek çok suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği, bu şahsı çaldığı motosikletle birlikte ele geçirdi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER SONRASI ADLİ YARGILAMA

Hırsızlık, kasten yaralama ve mala zarar verme gibi çeşitli suçlardan kayıtları olan şüpheli, emniyetteki işlemlerini tamamladıktan sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme, şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.