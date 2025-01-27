Çalışan Anneler İçin Bakıcı Desteği Başvuruları

ÇALIŞAN ANNELERE YENİ BAKICI DESTEĞİ DÜZENLEMELERİ

Çalışan annelere yönelik sunulan bakıcı desteği için önemli yeni düzenlemeler duyuruldu. Ankara, İzmir ve İstanbul’da faaliyet geçecek proje çerçevesinde annelere toplamda 21 bin liraya kadar destek sağlanacak. Destekten faydalanmak isteyen annelerin başvuru şartları ve süreci hakkında bilgi alması gerekiyor. Bakıcı desteği, çocuğu bulunan ve aktif iş hayatındaki anneleri desteklemeyi amaçlıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

Desteğe başvuracak annelerin 0-24 ay aralığında çocuk sahibi olmaları ve eğitimli bir bakıcıyı sigortalı biçimde istihdam etmeleri gerekiyor. Başvurular, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun “sgkegitimlibakici.org” ve “sgk.org.tr” web adresleri üzerinden gerçekleştirilerek, anneler e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak kayıt oluşturabiliyor. Proje kapsamında yapılacak kayıtlar sadece dijital ortamda kabul ediliyor.

DESTEKLE KADINLARIN İSTİHDAMI ARTACAK

Bu proje, annelere önemli bir mali destek sağlıyor. Bakıcı desteği, kadınların iş gücüne katılımını artırmayı ve çocuklu annelere ekonomik destek sunmayı hedefliyor. Bakan Vedat Işıkhan, bu yıl proje için 15 milyon liralık bir bütçe ayrıldığını ve desteğin ilerleyen dönemlerde genişletileceğini belirtiyor.