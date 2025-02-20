Çalışan Emeklilerin Maaşı Kesilir Mi?

EMEKLİLERİN MAAŞ KESİNTİSİ SÖZ KONUSU MU?

Hayır! Emekli olup çalışanların maaşları kesilmiyor. Özel sektörde veya kendi işini kurarak çalışan emekliler maaşlarını almaya devam edebiliyor. Ancak memur olarak yeniden göreve başlayan emeklilerin maaşları kesiliyor, görev süresi sonlandığında ise tekrar bağlanıyor.

ÜÇ MAAŞ ALMA İMKANI VAR MI?

Evet, belirli şartları taşıyan emekliler üç maaş alma hakkına sahip. Kendi emekli maaşı, vefat eden eşinden alınan dul maaşı ve çalışma ücreti aynı anda alınabiliyor.

2008 SONRASI EMEKLİLERDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Şu anda çalışan emekliler için herhangi bir kesinti söz konusu değil. Ancak 2008 sonrası sigortalı olanlar için ilerleyen dönemlerde farklı düzenlemeler yapılabilir. Bu durum, en erken 2028’de hayata geçirilebilir.

KIZ ÇOCUKLARI ÖLÜM MAAŞI ALABİLİR Mİ?

Çalışmayan kız çocukları, anne veya babasından maaş alabilir. SSK veya Bağ-Kur’lu olarak çalışmaya başladıklarında maaş kesiliyor. Emekli Sandığı’ndan maaş alanlar ise çalışmaya devam etse de bu maaşı almaya devam ediyor.