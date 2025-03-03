Çalışanın İzni Olmadan Araçla Dolaştı

Olayın Başlangıcı Ve Anahtarın Teslimi

SENLER’de, otomobilini anlaşmalı olduğu akaryakıt istasyonunun otoparkına bırakan Tamer Karaca, anahtarını markete emanet etti. Marketten anahtarı alan istasyon çalışanı Jiyan Görcin (19), iddiaya göre sevgilisiyle dolaştıktan sonra başka bir akaryakıt istasyonuna aracı park etti. Bu durum, istasyon görevlisinin Tamer Karaca’yı aramasıyla ortaya çıktı. Karaca’nın eşi Elif Ayten Karaca (44), kocasının aracının önünü kesti. Görcin’e, “Araç buraya füze olarak mı geldi” diyerek tepki gösterdi ve sonra emniyete gidip şikayetçi oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay 28 Şubat’ta saat 15.30 sıralarında Tuna Mahallesi’nde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Tamer Karaca, otobüs şoförü olarak sabah saat 05.30’da 34 HPK 780 plakalı otomobilini anlaşmalı akaryakıt istasyonunda park etti. Anahtarı markete bıraktıktan sonra işine gitti. Öğle saatlerinde markete gelen Jiyan Görcin, arabanın anahtarını aldıktan sonra otomobile binerek otoparktan ayrıldı. Sevgilisiyle dolaştığı belirtilen Görcin, saat 15.30’da başka bir akaryakıt istasyonuna gelerek aracı hatalı şekilde park etti.

Karşılaşma Ve Şikayet Süreci

İstasyon görevlisi, Tamer Karaca’yı arayarak hatalı park edilen aracı kaldırmasını istedi. Bunun üzerine Elif Ayten Karaca, adrese gitmek için yola çıktı. Yolda, kendi aracının önünü keserek Görcin’i yakaladı. Buradaki tartışmada Görcin, “Dolaşmadım ki” derken, Karaca ona “Buraya füze olarak mı geldi” diyerek yanıt verdi. Olay sonrası aracını teslim alan Karaca, emniyete giderek Görcin ve istasyon yetkililerinden şikayetçi oldu.

Elif Ayten Karaca’nın Açıklamaları

Yaşananlarla ilgili konuşan Elif Ayten Karaca, “Eşim çalıştığı firmanın anlaşması gereği benzin istasyonunun otoparkını kullanıyor. Sabahta özel aracını yıkamaya bırakıyor, anlaşma gereği de anahtarı marketin kasasına bırakıyor. Eşim aracı sabah aynı şekilde bırakıyor. Saat 16.00 sıralarında eşime telefon geliyor. Aracını yanlış yere park ettiğini ve kaldırmasını söylüyor. Eşim de aracın başka istasyonda olduğunu söylüyor. Telefondaki kişi, ‘Hayır genç bir çocuk ve kız 5 dakika sonra geleceğiz dediler. Arabayı buraya park ettiler’ diyor” dedi.

Jiyan Görcin’in İfadesi

Olayla ilgili açıklama yapan Jiyan Görcin ise, “Aracı ben hatalı ve yanlış şekilde aldım. Tamer Karaca’yı aracın sahibi olarak biliyordum. Samimiyetle hareket ettim ve yanlış yaptığımı anladım. Annem ile babam ramazan alışverişi yapıyordu, bu yüzden aracı almak zorunda kaldım. Keşke almazdım. Araçta kızla takıldığım söyleniyor, kesinlikle böyle bir şey yok. İnsanların beni yanlış anlamasını istemem” şeklinde konuştu.