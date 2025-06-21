Çalışanlar Dikkat: Kıdem Tazminatı Yükseliyor

KIDEM TAZMİNATINDA ÖNEMLİ ARTIS

Türkiye’de çalışan milyonlarca kişi için işten ayrılma durumunda alınabilecek kıdem tazminatı miktarının büyük bir artış göstermesi bekleniyor. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranıyla birlikte kıdem tazminatı tavan tutarının 54.073 TL’ye yükselebileceği uzmanlar tarafından öngörülüyor.

MEVCUT DURUM VE GÜNCELLEME

Şu anda uygulanmakta olan kıdem tazminatı tavanı 46.655 TL 43 kuruş olarak belirlenmiş durumda. Bu tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın her yıl uyguladığı genelgeyle yılda iki kez güncelleniyor. Bu güncellemeler ise Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artışlarına paralel bir şekilde gerçekleştiriliyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Temmuz ayında memur maaşlarına yaklaşık %15,90 oranında bir artış bekliyor. Bu artışın %10,37’sinin enflasyon farkı, geri kalan kısmının ise toplu sözleşme zammından kaynaklanacağını ifade ediyor.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASI

Kıdem tazminatı tavanının belirlenmesi, yasal düzenlemelere dayanıyor. Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuruna, T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek maksimum emeklilik ikramiyesi miktarı baz alınıyor. Sistem içerisinde taban rakam olarak asgari ücret (26.005,50 TL) kullanılırken, tavan rakam memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Bu yeni hesaplamalar sonucunda kıdem tazminatı tavanının 54.073 TL civarında olacağı ön görülüyor.

İşten ayrılmayı düşünen çalışanlar için Temmuz ayından sonraki dönem daha avantajlı görünüyor. Mevcut 46.655 TL ile tahmini 54.073 TL arasında bir fark bulunuyor ve bu fark çalışma yılı başına 7.418 TL olarak hesaplanıyor.

Örneğin, 10 yıl çalışan bir birey 74.182 TL, 20 yıl çalışan biri ise 148.364 TL daha fazla kıdem tazminatı alabilecek.

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI

Kıdem tazminatının alınabilmesi için belli bazı koşullar sağlanmalı. Bu temel şartlar şöyle sıralanabilir:

– Minimum 1 yıl çalışma süresi

– İşverenin haksız feshi

– İşçinin haklı gerekçelerle feshi

– Evlilik nedeniyle ayrılma

– Askerlik hizmeti

– Ölüm durumu

Emeklilik durumları ise farklı tarihlere göre değişiklik göstermekte. 1999 öncesi işe girenlerin 15 yıl ve 3.600 prim günü, 1999 sonrası işe girenlerin 25 yıl ve 4.500 prim günü ya da 7.000 prim günü, 2008 sonrası ise 4.600-5.400 prim günü arasında şartları sağlaması gerekiyor.

VERGİ DURUMU VE DİĞER FAKTÖRLER

Kıdem tazminatı ödemelerinden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor. Kıdem tazminatları brüt maaşlar üzerinden hesaplanmakta ve net miktar bu kesintiden sonra belirleniyor. Sosyal güvenlik uzmanları, yüksek kıdem tazminatı beklentisi olan çalışanların Temmuz ayından sonra işten ayrılmalarının faydalı olabileceğini belirtiyor. Ancak her çalışanın durumu farklı olduğundan, işten ayrılma kararı verirken sadece maddi boyutun değil, kariyer planlaması gibi başka faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiği öneriliyor.