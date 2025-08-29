Çalışanlar, Mağdur Olduklarını Belirtti

İŞÇİLERİN MAAŞ İHTİYACI

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir turistik tesiste, maaşlarını alamadıklarını belirten çalışanlar, iş bıraktı ve otel sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Çalışanlar adına Kuşadası Adliyesi önünde basın açıklaması yapan avukat Uğur Ören, “Burada mağdur olan çok kişi var. Evlerine yaklaşık 2 aydır ekmek götüremiyorlar. Bazılarının memleketlerine dönecek parası bile yok” dedi. Değirmendere Mahallesi’ndeki 60 bin metrekarelik alana sahip turistik tesiste, iddiaya göre, 55 gündür maaşlarını alamayan yaklaşık 180 çalışan, pazartesi günü topluca işi bıraktı.

GERGİNLİK VE POLİS MÜDAHALESİ

Otelin bahçesinde toplanıp maaşlarının ödenmesini talep eden çalışanlar ile yöneticiler arasında gerginlik yaşandı. Gelişmeler üzerine turistik tesise polis ekipleri sevk edildi. Otelde sular kesildi, klimalar çalışmadı ve yemek ile temizlik gibi hizmetler sağlanamadı. Müşteriler, tatillerini yarıda kesmek zorunda kalarak otelden çıkış yapmak için resepsiyon önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

MÜŞTERİLERİN PARA İADESİ TALEPLERİ

Müşteriler, mağduriyetlerini dile getirerek para iadeleri talep etti. Otel yöneticileri ise onlara ileriki bir tarihe gün vermekle yetindi. Çalışanlar, Kuşadası Adalet Sarayı önünde toplandı ve şikayet dilekçesi doldurarak avukatları Uğur Ören aracılığıyla otel sahipleri ve şirket hakkında Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

TEHDİT İDDİALARI

Turistik tesiste restoran şefi olarak görev yapan İlhami Çetin, haklarını aradıkları için otel sahiplerinin gönderdiği kişilerin kendilerini silah ve bıçakla tehdit ettiğini öne sürdü. Çetin, “Otel yöneticileri paramızın pazartesi günü ödeneceğini söylediler. Biz de onların üzerine giderek müşterilerin mağdur olmaması için kahvaltı ve akşam yemeği servislerini hazırladık. Fakat saat 17.00’de bir patronun para bulamadıklarını söylemesiyle olaylar gelişti. Otele gönderilen kişiler bizim önümüzü kesip, silah ve bıçakla tehdit ettiler. En son bir kadın çalışanın kaçırılma girişimi yaşandı” şeklinde konuştu.

PARA TAHLİYESİ SORUNU

Otelde garson olarak çalışan Muhammed Bayansalduz da, “Buradan daha önce paralarını alamadıkları için ayrılan arkadaşlarımız oldu. Hepimiz şu an çok mağduruz. Adıyaman’dan Kuşadası’na çalışmaya gelmiştim. Memlekete dönmemiz için para vereceklerini söylediler, ama o bile verilmedi. Şu an geri dönmek için cebimde param yok” dedi.

HUKUKİ YOLLARDAN DESTEK

Otel çalışanlarının avukatı Uğur Ören, “Burada mağdur olan birçok kişi var. Ailelerine yaklaşık 2 aydır ekmek götüremiyorlar. Bazıları memleketlerine dönecek paraya bile sahip değil. Bugün Kuşadası Adliyesi’nde toplandık ve otel sahipleri ile şirket hakkında suç duyurusunda bulunacağız. İşçilerin haklarını almaları için hukuki yollarla gereken her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.