Çalışanlara 1000 TL destek

Yükselen enflasyonla gelen zamlar vatandaşın belini bükerken çalışana yapılacak 1000 TL’lik destek bir nebze olsun moralleri düzeltecek.

9 Kasım’da yürürlüğe giren çalışanlara doğalgaz ve ısınma gideri desteği düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. İşverenlerin çalışanlara yapacakları yardımın rakamı da netleşti. Düzenlemeye göre Hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL’den vazgeçiyor. 633 TL’lik bu rakam çalışanın maaşına eklenebilecek. Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL’ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani işveren bu kadar parayı, 1000 TL’yi 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.

9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7420 sayılı Kanunla çalışanlarla ilgili iki önemli düzenleme yapıldı. Bunlar,

– Birincisi; Çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma gideri karşılığı olarak aylık 1.000 TL’ye kadar yapılacak ödemeler,

– İkincisi ise; Personele yemek bedelinin nakit olarak ödenmesi ile ilgili.

Çalışan maaşlarına 1000 TL destek

ÇALIŞANA DOĞALGAZ DESTEĞİ NEDİR?

7420 sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi ile, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine (fuel-oil, kömür, odun vb.) karşılık olmak üzere 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) (yani toplamda 8 ay), mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 TL’yi aşmayan ödemeler Gelir Vergisi ve SGK Priminden istisna edildi.

Bu düzenleme ile, işverenlerin çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemeler vergi ve SGK yönünden teşvik ediliyor.

İŞVEREN DOĞALGAZ DESTEĞİ YAPMAK ZORUNDA MI?

Hayır, çalışanlara bu ödemelerin yapılması işverenler açısından zorunlu değil, tamamen isteğe bağlı.

DOĞALGAZ DESTEĞİNİN ŞARTLARI NEDİR?

İşverenlerin çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemelerdeki vergi ve SGK istisnasının şartları ise şu şekilde:

– Aylık toplam 1.000 TL’yi aşmayan ödemeler istisna kapsamına giriyor.

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılacak ödemelerin aylık toplam 1.000 TL’ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunuyor